UnipolSai, Standard Ethics migliora outlook a "Positivo"

(Teleborsa) -hadi(la principale entità operativa assicurativa del Gruppo. ll Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE+" è confermato. Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.A livello internazionale, UnipolSai viene collocata da Standard Ethics. La società ha affrontato trasformazioni societarie, razionalizzazioni della struttura, innovazioni organizzative e tecnologiche in coerenza alle politiche ESG volontarie dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, dell'OCSE.La, trova completamento nei documenti del gruppo che riportano strategie e presidi ESG. Con il lancio del Piano Strategico 2022-2024 sono stati assunti nuovi obbiettivi, anche in ambito di Sostenibilità.L'ha creato un sistema di allegati in tema ambientale (Strategia Climatica), sociale (Linee Guida sui Diritti Umani) e di governance (Linee Guida Anticorruzione). La revisione della Strategia Climatica ha reso ancora più ambiziosi i target in campo ambientale. Sono state introdotte policy per garantire la creazione di valore a lungo termine per gli stakeholder attraverso una strategia fiscale trasparente e un quadro di riferimento per la corretta competizione, che si sommano alle modalità di gestione dei rischi ESG già operative.Con l'introduzione nel 2020 del voto plurimo assembleare, sono state implementate politiche e procedure per garantire un', ed è stata migliorata la composizione quali-quantitativa in termini d'indipendenza ed equilibrio di genere