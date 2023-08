UPS abbassa guidance 2023 per costi relativi a negoziazioni con sindacato

UPS

(Teleborsa) -, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha annunciatoconsolidati del secondo trimestre 2023 pari a 22,1 miliardi di dollari, in calo del 10,9% rispetto al secondo trimestre del 2022. L'consolidato è stato di 2,8 miliardi di dollari, in calo del 21,4% rispetto al secondo trimestre del 2022 e del 18,4 % su base rettificata. L'utile per azione è stato di 2,42 dollari per il trimestre, mentre l'di 2,54 dollari (-22,8% rispetto allo stesso periodo del 2022).Per il secondo trimestre del 2023, i risultati non rettificati includonoal netto delle imposte per 106 milioni di dollari, o 0,12 dollari per azione.UPS ha, principalmente per riflettere l'impatto sul volume delle trattative sul lavoro e i costi associati all'accordo provvisorio raggiunto con l'International Brotherhood of Teamsters il 25 luglio 2023 (questo ha evitato uno sciopero che avrebbe potuto interrompere circa un quarto di tutte le spedizioni di pacchi negli Stati Uniti).Il fatturato consolidato dell'anno 2023 sarà di circa 93 miliardi di dollari e il margine operativo rettificato di circa l'11,8% (la società aveva precedentemente indicato un margine di circa il 12,8% su un fatturato di circa 97 miliardi).La società hae prevede che le spese in conto capitale saranno di circa 5,3 miliardi di dollari, i pagamenti dei dividendi saranno di circa 5,4 miliardi di dollari, soggetti all'approvazione del consiglio di amministrazione, e i riacquisti di azioni saranno di circa 3 miliardi di dollari.