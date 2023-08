Vendite sui mercati europei. A Milano banche in rosso con tassa extraprofitti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. In rosso anche la borsa di Milano sulla scia delle vendite copiose che hanno colpito i titoli bancari dopo che il Governo italiano ha approvato nella tarda serata di ieri l'introduzione di una tassa del 40% sugli extraprofitti realizzati dalle banche per l'anno 2023 da utilizzare per aiutare le famiglie al pagamento dei mutui e per il taglio delle tasse.Intanto il mercato americano mostra scambi in ribasso con i riflettori puntati sul nuovo dato relativo al trend dell'inflazione negli USA, che verrà diffuso giovedì prossimo.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,095. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,53%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,13%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,36%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,69%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 2,12%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di sei ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 29.937 punti, in forte calo del 2,01%.di Milano, troviamo(+2,49%),(+2,17%),(+1,93%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,94%.In apnea, che arretra del 10,83%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,91%.Lettera su, che registra un importante calo del 9,09%.di Milano,(+2,89%),(+2,80%),(+2,19%) e(+1,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,31%.Scende, con un ribasso del 5,73%.Crolla, con una flessione del 4,07%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,21%.