Wall Street debole. Focus su inflazione

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per i dati sul commercio cinese che indicano un rallentamento dell'economia globale.Sul sentiment degli operatori pesano anche i timori per la tenuta delleche, dopo il taglio del rating da parte di, incassano anche il downgrade di: si tratta di dieci banche di piccole e medie dimensioni, tra cui M&T Bank e Pinnacle Financial. L'agenzia di credito ha messo sotto osservazione anche alcune banche di grandi dimensioni, come Bank of New York Mellon e U.S. Bancorp, che potrebbero presto subire un taglio del rating.Nel frattempo, gli addetti ai lavori si chiedono quando lainizierà a tagliare i. Secondo, presidente della Fed di New York, una riduzione al costo del denaro sarà possibile nella prima metà del 2024, mentre per, componente del board della Fed, potrebbero essere necessari altri rialzi, se non si riuscirà a far scendere l'inflazione al target del 2%. Sale quindi l'attesa per un aggiornamento sull'andamento dei prezzi che arriverà proprio questa settimana, giovedì 10 agosto, e potrà contribuire a chiarire il quadro per le prossime mosse della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilè in calo (-0,71%) e si attesta su 35.223 punti; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.488 punti. Variazioni negative per il(-0,78%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,55%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,96%),(-1,82%) e(-1,39%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,97%),(+2,98%),(+2,40%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,13%),(+5,87%),(+4,83%) e(+3,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,46%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,25%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,17%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,68%.