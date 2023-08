Wall Street in calo guarda a Fed e inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,71%) e si attesta su 35.221 punti; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 4.483 punti, ritracciando dello 0,78%. Variazioni negative per il(-1,23%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,70%.Gli investitori sono preoccupati per i dati sulche indicano un rallentamento dell'economia globale. Sul sentiment degli operatori pesano anche i timori per la tenuta delleche, dopo il taglio del rating da parte di, incassano anche il downgrade di: si tratta di dieci banche di piccole e medie dimensioni, tra cui M&T Bank e Pinnacle Financial. L'agenzia di credito ha messo sotto osservazione anche alcune banche di grandi dimensioni, come Bank of New York Mellon e U.S. Bancorp, che potrebbero presto subire un taglio del rating.Nel frattempo, gli addetti ai lavori si chiedono quando lainizierà a tagliare i tassi di interesse. Secondo John Williams, presidente della Fed di New York, una riduzione al costo del denaro sarà possibile nella prima metà del 2024, mentre per Michelle Bowman, componente del board della Fed, potrebbero essere necessari altri rialzi, se non si riuscirà a far scendere l'inflazione al target del 2%. Sale quindi l'attesa per un aggiornamento sull'andamento dei prezzi che arriverà proprio questa settimana, giovedì 10 agosto, e potrà contribuire a chiarire il quadro per le prossime mosse della Federal Reserve.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,29%),(-1,20%) e(-1,20%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+3,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,37%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,93%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.Al top tra i, si posizionano(+6,40%),(+3,47%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -17,62%.Tonfo di, che mostra una caduta del 10,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,51%.Scende, con un ribasso del 4,66%.