ABN Amro, utile sopra le attese nel 2° trimestre. Mancherà obiettivi su costi 2024

ABN AMRO

(Teleborsa) - La banca olandeseha chiuso ildel 2023 con unpari a 870 milioni di euro, grazie al margine di interesse (NII) che ha beneficiato di un contesto di tassi di interesse più elevati. Il risultato è superiore alle attese degli analisti, che in un sondaggio compilato dalla società si aspettavano in media 570 milioni di euro, e allo stesso periodo dello scorso anno, che si era chiuso con 475 milioni di euro."Ilche ha beneficiato del contesto di tassi di interesse più elevati si è attestato a 1.622 milioni di euro e le commissioni attive sono rimaste stabili - ha commentato il- I costi sono stati inferiori a causa dei minori tributi normativi, mentre gli investimenti sono stati ritardati in un mercato del lavoro ristretto"."Ora prevediamo che i costi per l'intero anno per il 2023 saranno di circa 5,2 miliardi di euro - ha aggiunto - Pur rimanendo concentrati sulla disciplina dei costi,, poiché gli investimenti del 2023 si riverseranno, l'inflazione sarà più elevata e i costi antiriciclaggio si ridurranno più gradualmente. È necessario uno sforzo maggiore del previsto per garantire che le nostre attività antiriciclaggio in corso siano a un livello sostenibile e adeguato e soddisfino i requisiti normativi".La banca olandese, che ha annunciato per l'ultima volta un programma di riacquisto di azioni da 500 milioni di euro a febbraio, ha dichiarato che non prevede di fare ulteriori annunci sul propriofino ai risultati del quarto trimestre.