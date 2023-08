Borse asiatiche negative con Cina in deflazione

Tokyo

(Teleborsa) - Finale in calo per la borsa di, così come si muovono al ribasso le altre piazze cinesi che chiuderanno più tardi le rispettive contrattazioni. Sui listini asiatici pesa la contrazione di Wall Street, appesantita dalle vendite sul settore bancario, e i dati poco incoraggianti dal commercio in Cina, che si uniscono a quelli giunti stamane: il Paese è in deflazione per la prima volta dal 2021.L'indice giapponesearchivia la seduta con un calo dello 0,41%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite, che retrocede dello 0,35%.Sulla parità(-0,1%); in rialzo(+1,31%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,51%; in moderato rialzo(+0,25%).La giornata dell'8 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,05%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,19%.Il rendimento dell'è pari 0,57%, mentre il rendimento delscambia 2,65%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,4%; preced. 0%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -4,1%; preced. -5,4%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%).