Clessidra Capital Credit sostiene Groupack nel piano di crescita e consolidamento

(Teleborsa) - Clessidra Capital Credit SGR, attraverso il suo Fondo Clessidra Private Debt, ha fornito il sostegno finanziario per l'espansione del portfolio di, iniziativa sponsorizzata da Marco Giovannini, già Presidente e Amministratore Delegato di Guala Closures Group.Il, strutturato da Clessidra Capital Credit, è stato affiancato da un finanziamento senior fornito da un consorzio di primari istituti bancari.L'iniziativa di buy and build di Groupack mira a creare un leader di settore a livello europeo nel campo della meccatronica, integrando aziende con competenze complementari e offrendo soluzioni all'avanguardia in diversi settori applicativi.