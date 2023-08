Crisi, Cacciola (Ond): "Tempi certi e riduzione dei costi per le procedure di sovraindebitamento"

(Teleborsa) - "È fondamentale apportare alcune modifiche ai requisiti di accesso alla legge sul sovraindebitamento prevedendo criteri oggettivi e certi in particolar modo per ciò che riguarda le tempistiche e l’onerosità della procedura. Chiediamo la previsione di un termine di 120 giorni entro i quali il gestore deve svolgere la propria attività e la possibilità di ottenere subito il blocco delle procedure esecutive al momento della presentazione dell’istanza, senza attendere l’omologa del tribunale. Si tratta di due modifiche che permetterebbero a tutti coloro che subiscono pignoramenti di evitare di perdere la casa all’asta rimanendo con il debito". Queste le parole di"Abbiamo due obiettivi prioritari: difendere il bene per eccellenza degli italiani, vale a dire la casa, ed evitare il pignoramento degli stipendi. Solo così – evidenzia– potremo davvero aiutare le famiglie a superare un periodo difficilissimo, tra inflazione, aumento dei tassi d'interesse e dei mutui e impennata dei costi energetici e dei beni di prima necessità. Le categorie più a rischio sono sicuramente gli stipendiati e i pensionati che si trovano a dover sostenere, oltre al mutuo, anche prestiti con finanziarie avendo impegnato il quinto dello stipendio. Dobbiamo rendere sostenibili i loro debiti".A raccogliere le istanze formulate, è stato"Lo Stato – ha detto Cantalamessa – deve fare la sua parte per essere vicino a tutte le persone che si trovano in difficoltà economica per aiutarle a venir fuori dalla crisi. La legge n.3 sul sovraindebitamento è un ottimo punto di partenza ma, parlando con gli esperti del settore, ci sono state segnalate alcune criticità e strozzature. Su questo interverremo per dare una mano, sempre nel rispetto dei creditori, ma soprattutto cercando di salvare le case di tante persone che le hanno costruite con anni di sacrifici"