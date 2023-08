Extraprofitti banche, Salvini e Urso rivendicano la misura

(Teleborsa) - Continua a far discutere la tassa suglima l'esecutivo tira dritto e difende. "Con la tassa sui guadagni straordinari della banche vorremo confermare l'aumento degli stipendi e delle pensioni anche per l'anno prossimo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Radio Anch'io.- ha aggiunto -, i premi di produttività. Cercheremo in Legge di Bilancio di mettere tutti soldi possibili per aumentare stipendi e pensioni".senza muovere un dito e quindi è un'opera di redistribuzione economicamente se socialmente doverosa", ha aggiunto spiegando che i soldi frutto del provvedimento,Le principali 5 banche italiane nei primi 6 mesi hanno fatto più di 10 miliardi di utile perché hanno aumentato i costi per chi ha un prestito, ma non hanno aumentato gli interessi ai risparmiatori. QuindiSulla stessa linea anche il il ministro delle Imprese e del Made in Italy,"La proposta è del Consiglio dei ministri e del Ministro del'economia Giancarlo Giorgetti e ha ottenuto l'unanime consenso dei componenti del Cdm e quindi è stata approvata", ha detto rispondendo ad una domanda ad Omnibus su LA7.Urso ha sottolineato che si tratta di "una misura già essitente in Europa, prima da noi l'ha già fatta la Spagna, e non è né di destra né di sinistra è una misura ragionevole. Siamo intervenuti per riportare giustizia e consentire ai più deboli di difendersi" ha aggiunto