F2i, 37 milioni di finanziamento a Veritas per piano investimenti

(Teleborsa) -, il fondo di debito infrastrutturale di F2i SGR (il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali), ha strutturato e sottoscritto la tranche a lungo a termine di un, azienda che gestisce dal 2007 il servizio idrico integrato e il servizio integrato dei rifiuti in 51 Comuni delle province di Venezia e Treviso.Il nuovo prestito contribuisce adi Veritas, che vede impegni di oltre 120 milioni di euro nel solo 2023 per ammodernare la rete idrica, completare la capacità dell’impianto di valorizzazione energetica dei rifiuti indifferenziati e potenziare gli impianti di trattamento dei rifiuti differenziati.L'operazione si inserisce nel, che ha finora perfezionato 7 investimenti per circa 250 milioni di euro."L'nel mondo, grazie a un profilo di rischio basso con un rendimento legato all'andamento dei tassi e una remunerazione stabile e prevedibile - ha commentato, amministratore delegato di F2i SGR - IDF1 è stato il primo fondo di questo tipo lanciato in Italia e il successo della raccolta e il rapido processo di investimento in alcuni dei deal più significativi a livello europeo e italiano testimoniano la capacità di F2i SGR di sviluppare sempre nuove soluzioni per i propri investitori e per l'economia reale".