Generalfinance rinnova contratto di factoring con Factorit

Generalfinance

(Teleborsa) -comunica il rinnovo del contratto di factoring con Factorit, società specializzata nel sostegno alla liquidità e alla gestione dei flussi di cassa delle imprese, nella forma tecnica della ricessione di crediti (Re-factoring) in modalità pro solvendo e pro soluto, con la possibilità di effettuare ricessioni di crediti fino all’ammontare massimo di 80 milioni di Euro.L'operazione - spiega una nota - si inserisce nell’ambito della strategia di Generalfinance di:attraverso accordi con controparti solide, quale Factorit, realtà storica nel mondo del factoring e facente parte di un solido gruppo bancario; ottimizzazione del costo della provvista e, al fine di supportare l’espansione del business in coerenza con quanto definito nel vigente Piano Industriale 2022-2024, tenuto anche conto del contesto favorevole per l’attività anti ciclica della Società.