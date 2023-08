Il comparto telecomunicazioni in Italia tentennante (+0,68%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Telecom Italia

Inwit

small-cap

Tessellis

(Teleborsa) - Si muove con moderazione l', che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell'Ilha aperto a 8.970,6, con una risalita di appena 60,9 punti rispetto alla vigilia, mentre l'segna un forte incremento dell'1,26% a 268.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 5,70%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,75%.Tra ledi Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,81% sui valori precedenti.