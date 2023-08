Iren, soci pubblici indicano Paolo Emilio Signorini come nuovo AD

Iren

(Teleborsa) - Ildi, multiservizi quotata su Euronext Milan, composto da Stefano Lo Russo Sindaco di Torino, Luca Vecchi Sindaco di Reggio Emilia e Marco Bucci Sindaco di Genova, ha. Il nuovo AD sarà cooptato nel CdA durante la prossima seduta.Signorini, che dal 2026 è, prende il posto di Gianni Vittorio Armani, che si è dimesso a inizio giugno per un nuovo incarico in"Il confronto tra i sindaci si è svolto in un, totale condivisione ed unità di intenti e di vedute circa il futuro dell'azienda - si legge in una nota - Paolo Signorini sarà chiamato a portare avanti gli sfidanti obiettivi delineati dal Piano Industriale di Iren, che poggia sui pilastri della transizione ecologica, della qualità del servizio e dello sviluppo dei territori".Al fine di agevolare l'ingresso del nuovo AD in una consiliatura già avviata, il Comitatonell'area della finanza e delle relazioni con gli investitori oltre al permitting e alle relazioni con le Autorità di Regolazione, e di conferire aluna responsabilità nell'area del personale.