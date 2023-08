Piazza Affari brilla con le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee, grazie al mini rimbalzo messo a segno dalle banche sulla scia delle ricoperture dopo lo scivolone della vigilia legato all'annuncio a sorpresa della tassa sugli extraprofitti. Secondo gli addetti ai lavori, l'introduzione, in serata, di un tetto al contributo straordinario sugli extraprofitti, ridurrebbe l'impatto della tassa sugli istituti di credito.Sullo sfondo restano i scivolata in deflazione che, dopo quelli deludenti sull'export di ieri, rafforzano l'idea di un rallentamento della domanda globale. "Sebbene ci siano timori in merito alla deflazione in Cina, non siamo troppo preoccupati - spiega-. La politica economica della Cina è stata relativamente poco interventista nell'ultimo anno, quindi la banca centrale ha ancora diverse munizioni a disposizione. Per questo, che ha sperimentato deflazione per lungo tempo fino a poco fa, nonostante una politica monetaria decisamente accomodante".Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.928,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 83,36 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +165 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,09%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,25%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,83%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,47%. A Milano, scambia in deciso rialzo il(+2,05%), che raggiunge i 28.515 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di sei ribassi consecutivi, cominciata il primo di questo mese; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 30.517 punti.di Milano, troviamo le banche:(+5,40%),(+4,82%),(+4,14%) e(+3,74%).Al Top tra le azioni italiane a(+2,96%),(+2,70%),(+2,56%) e(+2,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,01%.