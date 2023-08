Riba Mundo Tecnología, sottoscritto aumento capitale dopo IPO

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) -, società tecnologica specializzata in Big Data attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo, con sede a Valencia (Spagna), ha autenticato, a seguito degli impegni assunti in sede di IPO e come descritto nel documento di ammissione, le delibere societarie dell'Assemblea Generale Straordinaria e Universale degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione, con le quali rispettivamente.Si tratta di uncon conferimenti in denaro per un importo nominale di 268.000,00 euro, mediante l'emissione e la messa in circolazione di 268.000 nuove azioni ordinarie - della stessa classe e serie di quelle in circolazione - del valore nominale di un (1) euro ciascuna, con un premio di emissione unitario di 18,7 euro e per un importo effettivo totale di 5.279.600,00 euro (valore nominale più premio di emissione); e della sua esecuzione, mediantein quanto Gioya 12 18, S.L., i signori Bruno Dezi, Alessio Dezi e Pietro Peligra hanno rinunciato al diritto di opzione.L'aumento di capitale, nei termini sopra descritti, è ora in attesa di essere registrato presso il Registro Commerciale di Valencia e, solo una volta avvenuta tale registrazione, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. ("Iberclear") procederà all'emissione (dar de alta) delle nuove azioni.