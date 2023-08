Sviluppo sostenibile, dalla scuola ai trasporti: CDP si attiva con "Prestito Green"

(Teleborsa) -per finanziare, mediante prestiti a medio e lungo termine,: è questo il perimetro tracciato da, il nuovo prodotto equamente co-finanziato dache si rivolge agli enti locali - Province, comuni e città metropolitane - e agli enti pubblici non territoriali, come università ASL, aziende ospedaliere, consorzi di bonifica, autorità portuali.Sarà possibile richiedere finanziamenti con une unad unrispetto ai prodotti comparabili offerti da CDP."E' proprio grazie alla provvista di Bei che il Presto Green presenta", commenta, Responsabile Relazioni Business Pubblica Amministrazione di CDP, spiegando che "il Prestito Green ècon un tasso che, rispetto a quello del prestito ordinario a tasso variabile erogato da CDP, di, presenta une quindi è particolarmente apprezzato dagli Enti cui si rivolge".Edilizia scolastica e pubblica, mobilità ciclistica, energie rinnovabili ed efficientamento energetico, trattamento rifiuti, trasporto pubblico, efficientamento idrico i principali ambiti di intervento del Prestito Green. "I principali interventi che Prestito Green va a finanziare sono quelli volti a migliorare, sottolinea Manca, che cita anche "gli interventi sulle, come le piste ciclabili, oquali bus a idrogeno o elettrici, o anche di. Un ultimo ambito di intervento - aggiunge il manager di CDP - riguarda il finanziamento di interventi volti a"Tutti questi interventi sonodefinite dallee pertanto possono essere definiti investimenti al 100% sostenibili", afferma il Responsabile di CDP.complessivamente impegnate dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti è stato destinato agli obiettivi di: 20 miliardi su 30,6. E' quanto emerge dal terzo Bilancio Integrato del Gruppo CDP, pubblicato a fine aprile, che restituisce una sintesi chiara del percorso, dei risultati di sostenibilità e dei principali impatti creati dal Gruppo per generare valore sul territorio., le risorse impegnate testimoniano i crescenti impatti positivi generati dall’attività di CDP sul tessuto produttivo e infrastrutturale del Paese, con uno sguardo sempre rivolto ad uno sviluppo sostenibile, equo e attento alle diversità,Ladel Prestito Green - conclude Manca - è iniziata con un, a seguito del quale sono state avviate una serie di iniziative, circasul territorio organizzati dalla rete CDP. "Siamo stati presenti in tutte le regioni italiane ed abbiamo parlato del prodotto a oltre 1.000 amministatori locali. Nel periodo autunnale abbiamo in programma di svolgere ulteriori iniziative che si affiancano agli incontri one-to-one che le reti territoriali quotidianamente organizzano e che gli enti locali stanno apprezzando molto".