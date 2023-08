Wall Street cauta in attesa dell'inflazione. Occhi a conti Disney

Walt Disney

(Teleborsa) -, con gli operatori che aspettano i, che dovrebbero mostrare un CPI in aumento al 3,3% su anno a luglio, segnando la prima accelerazione da giugno 2022, mentre il core CPI (che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia) dovrebbe diminuire leggermente al 4,7%. Larimane al centro dell'attenzione degli investitori, che sono oggi concentrati sulla trimestrale di, che rilascerà i dati dopo la chiusura del mercato.Sul, è emerso che i tassi di interesse sui mutui sono saliti su tutta la linea la scorsa settimana, colpendo duramente la, con il volume totale delle domande in calo del 3,1% la scorsa settimana rispetto alla settimana precedente, secondo il report della Mortgage Bankers Association.Per quanto riguarda l'andamento della(Philadelphia Fed) ha suggerito che in assenza di sorprese "allarmanti" dai prossimi dati il ciclo di rialzo potrebbe essere terminato, aggiungendo però che i tassi dovranno in seguito rimanere invariati per un certo periodo per far sì che la politica monetaria "faccia il suo lavoro".(Richmond Fed) al contrario non ha dato indicazioni sulle proprie aspettative per la riunione di settembre, ma ha sottolineato come l’inflazione sia ancora troppo elevata.Tra ici sono(che ha espresso dubbi "sostanziali" sulla capacità di continuare ad operare),(che prevede un terzo trimestre in crescita per ricavi ed EBITDA),(che ha migliorato la guidance dell'EBITDA per il terzo trimestre),(che ha firmato un accordo con ESPN di Walt Disney per lanciare congiuntamente un'attività di scommesse sportive con il marchio ESPN Bet)., con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.319 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.497 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,17%); come pure, pressoché invariato l'(-0,12%).