Wall Street in ribasso aspetta dato su inflazione

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta sotto la parità, con gli investitori in attesa del dato sul chiave sull'inflazione, in pubblicazione giovedì 10 agosto, che potrà contribuire a chiarire il quadro per le prossime mosse della Federal Reserve.Ilperde lo 0,45%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,42%, chiudendo a 4.499 punti. In discesa il(-0,87%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,34%.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,78%),(+0,49%) e(+0,49%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,05%),(-0,87%) e(-0,87%).Tra i(+3,11%),(+1,50%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,05%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,32%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,23%.(+12,17%),(+3,11%),(+1,66%) e(+1,51%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -17,18%.In apnea, che arretra dell'8,91%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,58%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,37%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -4,64 Mln barili; preced. -17,05 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 231K unità; preced. 227K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 70,9 punti; preced. 71,6 punti).