Ecosuntek acquista il 45% di +Energia per intero controllo della filiera energetica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'intera filiera dell'energia elettrica, ha comunicato che la controllata al 63,4% Eco Trade ha firmatoche prevedono l'da Paolo Marinangeli per una quota del 17,90% e dalla Soni Mar Srl per una quota del 26,875%, per unaL'operazione è condizionata alla rinuncia del diritto di prelazione da parte degli altri soci della società di + Energia S.p.A., si legge in una nota. Il deal prevede unda versarsi al closing, previsto entro la fine di ottobre 2023. I dati al 31 dicembre 2022 di +Energia sono i seguenti: valore della produzione a 205,2 milioni di euro; EBITDA a 7,6 milioni; PFN positiva per 3,6 milioni; totale attivo di 46,04 milioni.Ecosuntek ad oggi svolge attività di produzione di energia e di dispacciamento della stessa (ed anche del gas) e in piccola parte vendita ai clienti finali. Con l'acquisizione della partecipazione di + Energia, che invece svolge esclusivamente attività di vendita ai clienti finali, si verranno a creare(produzione, dispacciamento, vendita ai clienti finali)."Siamo molto orgogliosi che, grazie a questa sinergia, in una piccola regione come l'Umbria possa avere sede un Gruppo con grandi potenzialità a livello nazionale (e non solo) nell'ambito della transizione energetica volta alla sostenibilità - ha commentato l'- Riteniamo che questa operazione rappresenti, considerando che consente di completare la gamma di servizi, facendo crescere il settore della vendita di energia al mondo retail, privato e business"."Dopo un'attenta analisi del mercato abbiamoe siamo convinti che insieme, grazie anche alla prossima completa liberalizzazione del mercato elettrico, potremmo crescere in modo significativo - ha aggiunto - Il settore dell’energia sta vivendo una fase di profondo cambiamento, in particolare verso il consolidamento e per questo vogliamo cogliere tutte le opportunità di business che potrebbero esserci e con +Energia siamo convinti di essere nella giusta direzione".