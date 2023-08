Gruppo Sella, utile primo semestre sale a 76,2 milioni

(Teleborsa) - I risultati consolidati al 30 giugno 2023 delsi sono chiusi con unrispetto ai 61,5 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.Significativa la crescita del, che ha registrato un incremento del 19,2%, raggiungendo i 500,2 milioni di euro, consentendo al gruppo di proseguire gli investimenti, le iniziative di sviluppo e la crescita occupazionale, coerenti con il proprio piano strategico. Ilè aumentato del 65%, grazie prevalentemente alla componente commerciale e alla dinamica dei tassi di interesse, e i ricavi netti da servizi sono saliti del 7,6%.Ilsi è ridotto del 61,2% principalmente per effetto delle operazioni non ricorrenti dello scorso anno di cessione titoli e crediti fiscali a terzi.Laal valore di mercato al 30 giugno 2023 si è attestata a 52,4 miliardi di euro, in aumento del 7,8% rispetto ai 48,6 miliardi di euro di fine 2022. Il semestre è stato caratterizzato da una, che è arrivata a 36,1 miliardi di euro (+12,8%), riconducibile ai rendimenti espressi dal mercato obbligazionario, mentrea 16,4 miliardi di euro (-1,6%). Gli impieghi a supporto delle attività di famiglie e imprese, al netto dei Pct, si attestano a 10,9 miliardi di euro (+3,4%).Si conferma su. Il costo del rischio di credito annualizzato è pari a 35 bps (era 37 bps a fine 2022). L’Npl Ratio netto è pari all’1,9% (era 1,8%) e l’Npl ratio lordo è pari al 3,3% (era 3,5%). Il tasso di copertura sui crediti deteriorati è al 44% (era 49,5%), mentre quello sulle sofferenze al 62,8% (era 65,7%) per via principalmente di alcune cessioni di sofferenze con un elevato grado di copertura. Il Texas Ratio è migliorato al 24,7% (era 27,2%).Nei primi sei mesi dell’anno il gruppo Sella ha inoltre mantenuto la, ampiamente superiore agli standard richiesti, con un’ulteriore crescita degli indici: il Cet1 al 13,41% e il Total Capital Ratio al 15,24% (erano 13,21% e 15,12% a fine 2022). Ampiamente più elevati dei limiti previsti anche gli indicatori della liquidità: l’indice LCR si avvicina quasi al 200% attestandosi al 197,75% e l’indice NSFR al 127,72% (il livello minimo richiesto per entrambi è pari al 100%).Nel quadro dei buoni risultati consolidati si inserisce l’andamento positivo di, che al 30 giugno ha chiuso con un utile netto di 89 milioni di euro, rispetto ai 48,1 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.