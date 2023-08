Il Comparto telecomunicazioni in Italia prosegue la serie di tre rialzi consecutivi (+3,15%)

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 285,39 punti, archiviando la giornata a quota 9.348,93.L'intanto guadagna 1,89 punti, dopo un incipit a quota 267,92.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,75%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,78%.Tra ledi Milano, risultato positivo per, che lievita del 3,51%.