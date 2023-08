Londra: balza in avanti Burberry

maison del lusso inglese

Burberry

FTSE 100

casa di moda britannica

Burberry

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene dell'1,82%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 22,49 sterline e supporto a 22,18. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 22,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)