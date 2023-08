Mercati europei positivi dopo inflazione USA

S&P-500

(Teleborsa) -. Andamento positivo anche per Piazza Affari. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l', dopo che il dato sui prezzi al consumo americani consolida le aspettative che la Federal Reserve potrebbe sospendere ulteriori aumenti dei tassi di interesse nella sua riunione di settembre.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,39%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.918,4 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,65%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,81% a quota +163 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,13%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,91%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,41%, e decolla, con un importante progresso dell'1,52%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,94% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,94% rispetto alla chiusura precedente.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,59%.Buona performance per, che cresce del 2,94%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,75%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,05%.In denaro anche(+1,34% a 7,394 euro/azione) dopo la nomina di Francesco Beccali, attuale Responsabile Finanza del Gruppo, a Chief Financial Officer dall’1 settembre, scelta che valorizza le competenze interne nel segno della continuità.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,05%),(+3,69%),(+1,97%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,99%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,49%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.