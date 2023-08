Mundys, pagate tasse per 2,2 miliardi di euro nel 2022. Francia primo paese

(Teleborsa) -(precedentemente Atlantia) ha(relativo all'anno fiscale 2022), il documento che indica l'ammontare delle imposte pagate (Tax Borne) e delle imposte raccolte e riversate alle amministrazioni fiscali locali (Tax Collected).Nel 2022, l'ammontare delaumenta circa del 40% (38,7%) rispetto all'anno precedente, raggiungendo(contro 1.587 milioni di euro del 2021), di cui Tax Borne per 1.180 milioni di euro e Tax Collected per 1.020.7 milioni di euro. In termini percentuali, il Total Tax Contribution incide sui ricavi per il 16,7%, mentre le Tax Borne incidono sul risultato prima delle imposte per il 33,7%.In particolare, lasi conferma ilin termini di contribuzione fiscale, rappresentando il 39% delle imposte Borne e Collected (anche in virtù degli asset aeroportuali e autostradali controllati dalla capogruppo nel paese), seguito dall'Italia (17%), dalla Spagna (13%), dal Brasile (11%) ed infine dal Cile (8%).Con riguardo alle evoluzioni per settore di business, la maggiore crescita è registrata dal settore del, dovuta in gran parte all'nel perimetro societario, e dal settore aeroportuale, correlata all’incremento del traffico rispetto agli anni della pandemia."Il Tax Transparency Report 2022 - ha dichiarato, Head of Tax Affairs di Mundys - prosegue nel solco tracciato nel Report del 2021, confermando le intenzioni del gruppo di aderire ai principi di trasparenza anche in ambito fiscale. L', messo in campo dalla società con questa seconda edizione del Report, testimonia il continuo impegno di Mundys nel proseguire il percorso intrapreso all’insegna della trasparenza e della sostenibilità".