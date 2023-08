Wall Street chiude in ribasso in attesa dell'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, che termina con un calo dello 0,54% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 4.468 punti, in calo dello 0,70%. In ribasso il(-1,12%); sulla stessa linea, in rosso l'(-0,97%).Gli operatori aspettano i dati dell'di giovedì, che dovrebbero mostrare un CPI in aumento al 3,3% su anno a luglio, segnando la prima accelerazione da giugno 2022, mentre il core CPI (che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia) dovrebbe diminuire leggermente al 4,7%.Sempre sul fronte macroeconomico, è emerso che i tassi di interesse sui mutui sono saliti su tutta la linea la scorsa settimana, colpendo duramente la, con il volume totale delle domande in calo del 3,1% la scorsa settimana rispetto alla settimana precedente, secondo il report della Mortgage Bankers Association. Lesettimanali sono risultate in aumento di 5,9 milioni di barili.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,51%),(-1,24%) e(-1,20%).Tra i(+0,96%),(+0,85%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,70%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,11%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,60%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,34%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,09%),(+2,07%),(+1,98%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,12%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,67%.scende del 3,26%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 227K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 70,9 punti; preced. 71,6 punti)14:30: Prezzi export, mensile (preced. -0,9%).