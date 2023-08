Webuild, completati i lavori in galleria del Sottoattraversamento Isarco

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che nel cantiere del lotto H71 "" della Galleria di Base del Brennero sono state, con la sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori, avvenuta in data odierna.La realizzazione delle opere fa capo a un consorzio di imprese guidato da Webuild e di cui fanno parte Strabag, Collini Lavori e Consorzio Integra, con il coinvolgimento di una filiera di 600 società. Il lotto ha previsto l'attraversamento sotterraneo del fiume Isarco e contribuirà al completamento della Galleria di Base del Brennero,La Galleria di Base del Brennero è un tunnel da record che collega Fortezza, in Italia, a Innsbruck, in Austria. Con i suoi 55 chilometri di lunghezza complessiva (64 chilometri, se si include l'esistente circonvallazione ferroviaria di Innsbruck),Collegherà l'Italia all'Austria attraverso le Alpi consentendo una. Oggi, per spostarsi in treno da Fortezza a Innsbruck sono necessari 80 minuti per il traffico passeggeri e 105 minuti per il traffico merci, mentre in futuro, a galleria completata, ne saranno sufficienti, rispettivamente, 25 e 35.