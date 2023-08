Banca di Credito Popolare, utile primo semestre sale a 6,4 milioni

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre al 30 giugno 2023 con unpari a 6,4 milioni èrispetto al risultato del primo semestre 2022."Nonostante il quadro congiunturale nazionale ed internazionale ancora connotato da elementi di incertezza - spiega l'istituto con una nota - il risultato netto di periodo rileva una generalizzata crescita delle sue componenti, confermando gli effetti postivi dell’operazione di fusione per incorporazione della Banca Regionale di Sviluppo".Laè pari a 3.288 milioni, in crescita del 5,7% rispetto alla chiusura di bilancio 2022. Glisi attestano a oltre 1,8 miliardi con una crescita del 3,6%.Lasi conferma in linea con i valori di fine esercizio 2022. NPL Ratio netto al 3,16%, in lieve miglioramento rispetto al 3,21% di fine 2022. La copertura complessiva dei crediti deteriorati è in crescita di 344 bps attestandosi al 49,38% contro il 45,94%rilevato a fine 2022. CET1 e TCR risultano pari al 15,01%, sopra i limiti regolamentari di vigilanza, così come anche i coefficienti di liquidità LCR e NSFR che si attestano rispettivamente al 235% e 132% entrambi in crescita rispetto ai valori di fine esercizio 2022.