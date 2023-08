Banca Popolare di Cortona, utile record a 2,15 milioni di euro nel 1° semestre

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unpari a 2,15 milioni di euro, il più alto che la banca abbia realizzato nei suoi 142 anni di storia e nettamente superiore ai 321 mila euro dello stesso periodo dello scorso anno.Rispetto al primo semestre del 2022 ilfa registrare un aumento molto consistente, pari al 81,3% a 7,75 milioni di euro, in virtù degli aumenti nei tassi di riferimento; in progresso anche le(+2,6% a 2,40 milioni di euro). Robusta anche la crescita del(+69,2% a 10,63 milioni di euro).Il(la somma di impieghi, raccolta diretta e indiretta), che per la prima volta supera gli 850 milioni di euro, è cresciuto nel primo semestre 2023 del 3,44%; nel confronto con il primo semestre del 2022 l’incremento è del 4,80%.L'aggregato deiregistra un incremento consistente, pari al 18,8%, per larga parte attribuibile all'investimento sulle risorse umane previsto nel Piano strategico d'impresa 2022-2024, con il numero dei dipendenti che è passato nei 12 mesi da 73 a 84. Ilregistra un sensibile miglioramento, passando dal 72,32% al 50,76%; al 31 dicembre 2022 era stato del 66,40%.