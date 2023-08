Borse asiatiche in calo, orfane della piazza di Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le principali piazze asiatiche orfane della borsa dirimasta chiusa per festività. Sui listini d'estremo oriente pesa la debolezza della piazza di Wall Street, la vigilia, dopo il dato sull'inflazione del mese di luglio che consolida le aspettative che la Federal Reserve potrebbe sospendere ulteriori aumenti dei tassi di interesse nella sua riunione di settembre.Chiude in retromarcia, che scivola dell'1,24%.In frazionale calo(-0,39%); sui livelli della vigilia(-0,18%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,38%; con analoga direzione, poco sotto la parità(-0,31%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,22%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,05%.Il rendimento dell'scambia 0,59%, mentre il rendimento per ilè pari 2,65%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,7%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 4,4%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,1%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -2,2%).