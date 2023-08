Cano Health taglia 17% della forza lavoro e punta a vendita società

Cano Health

(Teleborsa) -, società attiva nell'healthcare e nella gestione di strutture per anziani, ha chiuso il secondo trimestre (al 30 giugno 2023) condi 766,7 milioni di dollari, in aumento dell'11% su base annua, e una perdita netta di 270,7 milioni di dollari, rispetto a unadi 14,6 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente."Cano Health staper garantire che continuiamo a prenderci cura dei nostri pazienti, massimizzando al contempo il valore per i nostri stakeholder - ha affermato il- La nostra missione e visione rimangono le stesse, tuttavia, la strategia e le tattiche necessarie per realizzare la redditività inerente richiedono un approccio aggiornato con una solida base operativa".In particolare, Cano Health ha annunciato che sta perseguendo un, o di tutti o sostanzialmente tutti i suoi asset.Oltre a questo processo, ha compiuto progressi significativi nella. Finora, Cano Health prevede di uscire dalle operazioni in California, New Mexico e Illinois entro l'autunno del 2023 e di uscire dalle sue operazioni a Porto Rico entro il 1° gennaio 2024.In relazione al proprio piano di ristrutturazione, nel terzo trimestre del 2023, prevede di. Circa il 40% delle riduzioni della forza lavoro sarà attribuibile alle operazioni in uscita in alcuni mercati, mentre il resto sarà attribuibile agli sforzi di consolidamento e altre operazioni amministrative.