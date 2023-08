Commercio estero, ISTAT: export in aumento a giugno

(Teleborsa) -, che riguarda principalmente le vendite di beni di consumo durevoli e beni strumentali. Lo rileva l'ISTAT sottolineando che l, in particolare a causa della riduzione degli acquisti di energia e beni intermedi.Su base annua, l’export conferma il trend in crescita del mese precedente, trainato dalle vendite sui mercati extra Ue; per l’import, si amplia la flessione in atto da quattro mesi, che investe i maggiori paesi partner commerciali dell’area extra Ue.Nei primi sei mesi dell’anno, il saldo commerciale è positivo per 18,3 miliardi (era -15,0 miliardi nello stesso periodo del 2022).I prezzi all’import segnano un nuovo calo congiunturale – il nono consecutivo – e un ulteriore ampliamento della flessione tendenziale, cui contribuiscono quasi totalmente i ribassi dei prodotti energetici e dei beni intermedi in entrambe le aree, euro e non euro.