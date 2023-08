Ferragosto, ENIT: oltre 700mila arrivi aeroportuali internazionali in Italia

(Teleborsa) -, +1,1% rispetto ai 694 mila e 800 dell’agosto 2022. Sono soprattutto i turisti stranieri a transitare nei varchi dei nostri aeroporti dove solo ilmentre spiccano ancora i turisti statunitensi (17,3%), seguiti da quelli spagnoli (4,9%), francesi (4,2%) e canadesi (3,6%).ei casi si tratta di coppie in vacanza. Lo rileva l'Ufficio Studi ENIT su dati The Data Appeal Company sottolineando anche che la classe di viaggio è per l’87,8% l’economy, anche per il caro prezzi dei voli dell’estate 2023, mentre gli arrivi maggiori sono da 5 aeroporti di provenienza per agosto:o nei giorni del Ferragosto con 6 camere piene su 10, al netto delle strutture ricettive che in questo periodo di alta stagione optano per le prenotazioni dirette off-line per cui non tutta l’offerta in agosto propone la sua disponibilità sulle OTA (prenotazioni web). Ufficio Studi ENIT su dati The Data Appeal Company).Nelle prenotazioni in hotel (da 3 a 5 stelle) del week end dal 4 al 6 agosto 2023, e nonostante i prezzi di alta stagione, l’Italia mantiene elevata la competitività nelle località termali (149 euro a notte), nelle città d’arte (157 euro) e nelle destinazioni eno-gastronomiche (155 euro). Seguono per prezzo le località di lago (182 euro), di montagna (220 euro) e di mare (224 euro), osserva ancora l'Ufficio Studi ENIT su rilevazione Remtene.“Emerge dallo studio ENIT, condotto a giugno su 10 mercati stranieri con 5.000 intervistati,prevalentemente tra i 2 e i 6 mesi prima della partenza, periodo indicato dal 29,3% degli intervistati. Solo l’11,1% ha prenotato la settimana prima di partire. E così, anche per l’estate in corso sempre più stranieri si mostrano intenzionati a soggiornare nelle località italiane. Tra i più attratti ci sono statunitensi, polacchi e spagnoli” commentapresidente e ceo Enit.