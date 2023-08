Flibco.com apre i collegamenti bus tra Milano Centrale e l’aeroporto di Bergamo

(Teleborsa) - Flibco.com ha inaugurato i collegamenti in autobus tra l’e la. Questo nuovo servizio conta 60 corse quotidiane senza fermate intermedie, in entrambe le direzioni e per tutti i giorni della settimana, con tempi di percorrenza infervorì a un’ora.si aggiunge ai servizi già garantiti da Autostradale, Terravision e Orioshuttle., Flibco.com è presente in Italia, Belgio, Germania e Francia e conta circa 60 dipendenti a livello europeo, di cui oltre 30 nel nostro Paese. Ad oggi gli aeroporti collegati disponibili sulla piattaforma Flibco.com sono 44.Lo scorso giugno Flibco.com ha avviato l’unico servizio di collegamento diretto tra la città di Torino e il suo aeroporto e, circa un anno fa, quello tra il capoluogo piemontese e l’Aeroporto di Milano Malpensa.