Stabile la Borsa di New York dopo dato inflazione

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, dopo il dato sull'inflazione del mese di luglio che consolida le aspettative che la Federal Reserve potrebbe sospendere ulteriori aumenti dei tassi di interesse nella sua riunione di settembre.Ilriporta una variazione pari a +0,15%; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 4.469 punti. Senza direzione il(+0,18%); come pure, pressoché invariato l'(+0,09%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settoreAl top tra i(+4,88%),(+1,20%),(+1,16%) e(+1,05%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,67%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,52%.(+5,74%),(+4,56%),(+2,86%) e(+2,69%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,71%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,24%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,17%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,19%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 70,9 punti; preced. 71,6 punti)14:30: Prezzi export, mensile (preced. -0,9%)14:30: Empire State Index (preced. 1,1 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,5%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,2%).