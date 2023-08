Alluvione Bardonecchia: ritrovati i dispersi, danni ingenti

(Teleborsa) - Si continua a lavorare adopo che ieri unoha travoltola cittadina della Val di Susa in provincia di Torino, in seguito a un violento nubifragio.La buona notizia è che nel corso della mattinata sono state ritrovate. I 120 sfollati registrati inizialmente dall’amministrazione comunale si sono dimezzati e ora sono ospitati nel campo della Croce Rossa italiana e in alcuni alberghi della zona. Ci sarebbe anche un"Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,in diretto contatto con i vertici dell'Ispra e con i tecnici in loco per un continuo aggiornamento sulla situazione nella zone colpite dalla caduta del costone a Bardonecchia". Lo comunica il ministero in una nota.- ha precisato Pichetto -. Sulla base dei dati messi a disposizione dal progetto ReNDiS, infatti, nel territorio del comune di Bardonecchia risultano realizzati lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per oltre 5,5 milioni di euro". "A chi in queste ore non trova nulla di più utile che una polemica sui fondi Pnrr destinati al dissesto - conclude Pichetto - va ricordato che questi sono stati inseriti nella programmazione dei Fondi Sviluppo e Coesione 2021-27, consentendo così una maggiore agibilità di spesa rispetto alla scadenza delle opere del Piano di Ripresa e Resilienza fissata per giugno 2026". "Il titolare dell'Ambiente - conclude la nota -, in Piemonte, travolta da fango e maltempo, e un grazie a tutti i soccorritori. Sono in contatto costante con il territorio riguardo allo stato delle infrastrutture: come MIT siamo pronti a fare la nostra parte". Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiinvasa da una colata di fango e detriti, e ringrazio le forze dell'ordine e i soccorritori che da ieri sera lavorano senza sosta per aiutare i residenti e i numerosi villeggianti che in questo agosto affollavano la località turistica montana. Il governo, in contatto con la Regione Piemonte e il presidente Alberto Cirio, è pronto a fare la propria parte per far fronte ai notevoli danni". Lo afferma, in una nota, il ministro per la Pubblica amministrazione,