Asia debole con le turbolenze dell'economia cinese

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che scontano una serie di: dalla ripresa dell', che preannuncia nuovi interventi della Fed sui tassi, alle. Sono attesi per domani i dati dellee della, che saranno particolarmente osservato dopo quelli della scorsa settimana che n parlano di deflaizone e di una frenata dell'export.Il listino dicontinua la seduta in rosso, con ilche cede l'1,27%, mentre il Topix retrocede dell'1,05%. Sulla stessa linea(-0,79%).In calo anche le borse cinesi, conche perde lo 0,32% e vendite diffuse a, che continua la giornata in ribasso dello 0,61%. Peggio fa(-1,25%).Pesante(-2,1%), che trascina(-1,28%),(-0,27%) e(-0,10%). Tiene sulla paritàLeggermente negativo(-0,31%); sulla stessa linea, in ribasso(-0,81%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,06%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,26%.Il rendimento per l'è pari 0,62%, mentre il rendimento deltratta 2,62%.