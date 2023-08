Banche francesi, DBRS: risultati solidi nonostante pressioni su mercato retail interno

BNP Paribas

(Teleborsa) - Su base aggregata, lee BPCE) hanno registrato undidi euro nel, in aumento rispetto ai 5,2 miliardi di euro del secondo trimestre del 2022. Tuttavia, le banche hanno registrato un reddito aggregato negativo di 696 milioni di euro da elementi eccezionali nel secondo trimestre del 2023, inclusi gli aggiustamenti negativi delle coperture relative alle modifiche dei termini e delle condizioni di TLTRO III presso BNP Paribas, rispetto a un aggregato negativo di 2,8 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2022, che includeva la cessione delle attività russe di SocGen. Lo afferma DBRS Morningstar in un nuovo report sul tema.Escludendo questi, l'combinato è stato didi euro nel secondo trimestre del 2023, in lieve calo rispetto agli 8 miliardi di euro del secondo trimestre del 2022. Secondo l'agenzia di rating, ciò riflette la resilienza dei ricavi complessivi, con buone performance in International Retail Banking, Asset Management e Insurance che hanno quasi compensato la pressione nel Domestic Retail. Inoltre, i risultati sono stati sostenuti anche da minori accantonamenti presso la maggior parte delle banche e da una base di costi generalmente sotto controllo."Le banche francesi hanno continuato a riportarenel secondo trimestre del 2023, nonostante la tendenza al ribasso nel settore bancario al dettaglio francese derivante dalle specificità del mercato francese in un contesto di tassi in aumento - ha affermato, Vice President, Global Financial Institutions di DBRS Morningstar - I risultati del secondo trimestre del 2023, sebbene diversi tra le banche, hanno confermato le tendenze osservate nel primo trimestre del 2023 e prevediamo cheper il resto dell'anno".delle banche francesi sono stati di 32,7 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2023, in calo del 2% su base annua. Ciò è stato determinato principalmente dalla fine del vantaggio derivante da TLTRO III e da un calo del Retail Banking francese presso la maggior parte delle banche derivante dalle specificità del mercato francese in un contesto di tassi in rialzo.Sebbene la performance disia stata complessivamente resiliente, i ricavi combinati di CIB sono diminuiti del 2,9% nel secondo trimestre del 2023 a causa di Equities e FICC inferiori. Tuttavia, gli analisti notano che questi vengono confrontati con il secondo trimestre del 2022, che è stato un trimestre molto forte per CIB, trainato da un'elevata attività dei clienti, in particolare su tassi e finanziamenti. DBRS Morningstar continua ad aspettarsi una buona performance dei ricavi da negoziazione, ma i ricavi CIB nel complesso saranno inferiori rispetto al 2022.