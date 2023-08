Banche in rimonta: Premier Meloni rivendica paternità tassa extraprofitti

FTSE MIB

FTSE Italia All Share Banks

Banca MPS

BPER Banca

Banco BPM

Unicredit

(Teleborsa) -, che è fra i migliori a Piazza Affari e contribuisce a sostenere l'indiceche, con un guadagno dello 0,69%, è al top in Europa.L'indiceintanto segna unclassificandosi al secondo posto dopo il settore Travel (+1,2%). A favorire i bancari contribuiscono alcune ricoperture dopo gli alti e bassi della scorsa settimana.A zavorrare il comparto aveva contribuito sin dalla scorsa settimana il newsflow relativo all', di cui la Premier, anche se è emerso che ilda rendere questa fonte di finanziamento della Manovra minoritaria rispetto ai 20 miliardi necessari a finanziare misure per la crescita e per le famiglie."E' una iniziativa che ho voluto io perché ritengo che si debba mandare un messaggio rispetto all'idea di uno Stato giusto, che fa le cose che si devono fare senza tempi punitivi", ha detto Meloni al Corriere della Sera, precisando "ho massimo rispetto del sistema bancario e non ho intenzione di colpire le banche. Ma c'era una situazione di squilibrio". "Il sistema bancario è stato veloce ad alzare i tassi dei mutui, ma ha lasciato invariati i tassi che venivano riconosciuti ai risparmiatori e si è creata una distorsione", ha spiegato ancora, precisando che "con il consistente e prolungato aumento dei tassi da parte della Bce si rischia di penalizzare famiglie e imprese".Fra i migliori oggi in Borsa si segnalacon un guadagno del 4%,che avanza del 2,84% edel 2,3%. Bene ancheche sale dell'1,6%.