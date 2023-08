Extraprofitti banche, Sileoni (FABI): spero in accordo con Governo

(Teleborsa) - Per quanto riguarda la tassa sugli extraprofitti varata la scorsa settimana.Lo ha detto il segretario generale della Fabi,intervistato da Sabrina Manfroi al Tgr Piazza Affari in onda su RaiTre, sottolineando che "il Paese ha bisogno di banche ricche e solide, ma non ingorde sia verso la clientela sia verso le lavoratrici e i lavoratori bancari. È la primaI rappresentanti delle bancheha aggiunto.“Finora la politica monetaria della Banca centrale europea ha portato enormi benefici alle banche: nel 2022 hanno realizzato 25 miliardi di euro di utili.. Le banche dovrebbero riconoscere interessi maggiori sui conti correnti e sui depositi della clientela e trovare un accordo con il governo per aiutare tutte le famiglie in difficoltà per il pagamento di mutui e prestiti. Le piccole e medie banche italiane che garantiscono quei prestiti che i grandi gruppi bancari non danno vanno tutelate dal governo” ha aggiunto Sileoni. Secondo il segretario generale della Fab “le differenze territoriali sui tassi d’interesse praticati dalle banche dipendono soprattutto da fattori di rischio. Alcune regioni italiane, mi riferisco in particolare a quelle nel Mezzogiorno, pagano il fatto di avere in generale economie più deboli, più fallimenti di imprese, meno occupazione e famiglie spesso più in difficoltà nel pagare le rate"." Tutte queste situazioni per le banche sono un fattore di rischio che devono “coprire”, si dice così, con tassi più alti. Incassare più interessi significa, per le banche, mettersi al riparo da future sofferenze. È un buon motivo, questo, per cercare di risollevare le economie del Mezzogiorno: se il Sud si rilancia,ha concluso Sileoni.