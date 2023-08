Gruppo Grifal: dal 2013 reinvestito 9% fatturato in R&S

Gruppo Grifal

(Teleborsa) - Negli ultimi 10 anni ilha reinvestito mediamente iline prototipi dicioè quasi 6 volte in più della media italiana (1,51% sul PIL). È quanto emerge dalla quarta edizione deldi Grifal, la prima che coinvolge l’intero Gruppo attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969 e quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Uno sforzo che ha permesso al Gruppo di realizzare in questi anni 21 brevetti in 22 Paesi. “Il 2022 – ha dichiarato, Presidente e CEO Grifal Group - ha fatto segnare migliori performance aziendali nell’impatto ambientale, sociale e di governance: i nostri sforzi in ambito ESG sono stati riconosciuti dal mercato e ci hanno permesso di entrare nel nuovo “ESG ITA Growth Index””.realizzati dal Gruppo Grifal –– costituiscono soluzioni innovative nel mondo delattraverso l’uso di carta e cartone. Come emerge dal bilancio di sostenibilità del 2022, il 98% dei rifiuti creati durante il processo di produzione viene destinato a riciclo e non viene contemplato l’utilizzo dell’acqua: grazie alle tecnologie Grifal carta, cartone e materiali plastici sono le uniche materie prime utilizzate, tutte facilmente. La sede produttiva principale del Gruppo Grifal a Cologno al Serio è stata dotata di unda 148 Kwh che garantisce un importante approvvigionamento di energia rinnovabile. Per mantenere elevati standard di efficienza energetica, il Gruppo ha adottato soluzioni di monitoraggio per analizzare e migliorare di anno in anno i consumi.“Grazie a– ha aggiunto il Presidente Gritti – il Gruppo Grifal sta continuando a crescere: nel 2022 abbiamo completato l’ampliamento del sito produttivo di, diventata un’area di oltre 6.000 mq con nuove linee 4.0 di produzione di cArtù® che oggi, anche grazie alla chiusura di un accordo internazionale con la realtà portoghese leader nel settore del cartone ondulato, sarà distribuito anche in Portogallo e Spagna. Affrontiamo nuove sfide con un management arricchito da un nuovo direttore generale area packaging, un direttore HR e un direttore generale area macchine”.Il Gruppo Grifal contacomplessivi per la maggior parte operativi in Italia. Tra loro, il 90% ha un contratto a tempo indeterminato e oltre il 75% ha meno di 30 anni. Come evidenzia il bilancio di sostenibilità, inoltre, l’attività di formazione – 23 ore di media per ciascun dipendente, quasi 4.000 ore totali – risulta centrale nelledidel Gruppo e si delinea attraverso percorsi specifici, dai neoassunti fino alle specializzazioni specifiche per le linee di produzione. “La– ha concluso Gritti – è un elemento fondamentale anche per salvaguardare gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro: nel 2022 abbiamo superato le 850 ore complessive di approfondimento su questi temi, un dato che insieme a unci ha permesso di non dover registrare infortuni gravi nell’intero arco dell’anno, ma unicamente quattro infortuni lievi su oltre 323 mila ore lavorate”.