Piazza Affari in cauto rialzo con resto d'Europa

(Teleborsa) -, in linea con il resto d'Eurolandia, chee dalle preoccupazioni per la frenata dell'economia cinese. Volumi comunque sottili per la "pausa" ferragostana.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,095. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,04%) si attesta su 82,32 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,82% a quota +162 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,23%.senza slancio, che negozia con un +0,17%, piccola perdita per, che scambia con un -0,35%, mentreè stabile sulla parità.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,23% a 28.340 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.356 punti.Senza direzione il(+0,02%); con analoga direzione, pressoché invariato il(-0,15%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,56%.avanza dell'1,55%.Composta, che cresce di un modesto +1,48%.Performance positiva anche per, che mostra un moderato rialzo dell'1,39%.La peggiore è al momento, che cede l'1,55%.Tentenna, che perde lo 0,99%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,66%),(+1,17%),(+0,98%) e(+0,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,23%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,92%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.