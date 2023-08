Turismo enogastronomico e connessione ultraveloce: una sintesi di crescita

(Teleborsa) -desidererebbeche conduca alla scoperta delle tipicità enogastronomiche del luogo. Non solo, ilvorrebbe visitare i luoghi di produzione che utilizzanoper arricchire l'esperienza di visita. Sono alcuni dei dati che emergono dal Rapporto sull'innovazione tecnologica nel turismo enogastronomico.Proprio in quest'ottica, per proseguire in scia ai promettenti impulsi che possono arrivare al settore, èche consenta ai turisti di organizzare e vivere al meglio la loro visita, rimanendo collegati durante il viaggio alla scoperta delleenogastronomiche: dall'acquisto di, passando per la prenotazione di ristoranti ofino alla condivisione, anche in tempo reale, delle proprie esperienze suiTanto più in Italia che, con la suae l'eccellenza dei suoi, è una delle destinazioni preferite per chi desidera coniugare bellezza dei paesaggi e specialità locali. Territori a, che hanno visto ulteriormente accrescere la loro attrattività grazie all'(Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all'interno degli edifici), unica in grado di raggiungere la velocità di, permette alle località turistiche italiane di accedere a tutti i servizi digitali di ultima generazione e mette a disposizione dei turisti gli strumenti migliori per scoprireTanti, da Nord a Sud, glidi come l'implementazione della fibra ottica abbia già portato a maggiore efficienza nell'offerta dei propri servizi. Uno dei luoghi che beneficiano di questa connettività avanzata è, cittadina incastonata tra le colline venete e celebre per i suoi. Grazie alladi Open Fiber i turisti possonoe acquistare i vini direttamente dal produttore.Altro luogo che ha beneficiato dell'efficienza della connessione di Open Fiber, è, rinomata località montana nel nord-est Italia. Meta ambita per i turisti che desiderano gustare i sapori unici dell'Altopiano delle Prealpi Vicentine, qui la rete in fibra ottica FTTH ha consentito agli agriturismi locali die di raggiungere unaSulla costa Adriatica c’è, località marinara che ha fatto registrare un aumento dei turisti che visitano le Marche grazie all’arrivo della fibra ottica FTTH. Ilè uno dei punti di forza anche di, piccolo comune immerso nel verde, tOggi, secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), ilè un segmento, in grado di generare valore economico, sociale e culturale di lunga durata e rafforzare l'attività del Belpaese nei confronti dei competitor internazionali. Proprio in quest'ottica, grazie anche al lavoro svolto da, oggi è possibileitaliano, attirando sempre più turisti che possono ora sfruttare al massimo le loro esperienze, scoprendo le bellezze nascoste delle regioni italiane, conper