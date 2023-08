UBS paga 1,4 miliardi di dollari per RMBS risalenti a crisi finanziaria 2008

UBS

Ally Financial

Bank of America

Barclays

Citigroup

Credit Suisse

Deutsche Bank

General Electric

Goldman Sachs

HSBC

JPMorgan

Moody’s

Morgan Stanley

Nomura

S&P

Société Générale

Wells Fargo

(Teleborsa) -ha raggiunto un(DOJ) per risolvere una questione ereditata dal 2006-2007, relativa all'emissione, sottoscrizione e vendita di titoli garantiti da ipoteca residenziale (). Secondo i termini dell'accordo, UBSper risolvere tutte le controversie civili intentate dal Dipartimento di Giustizia in relazione all'attività. La transazione è stata "interamente accantonata" nei periodi precedenti, sottolinea la banca svizzera.Questa transazione, evidenzia il DOJ,portato da un gruppo di lavoro del Dipartimento di Giustizia dedicato a indagare sulla condotta di banche e altre entità per i loro ruoli nella creazione e nell'emissione diche hanno portato alla crisi finanziaria del 2008.Le autorità statunitensi hanno affermato che, contrariamente alle dichiarazioni di UBS nei documenti di offerta depositati pubblicamente, UBS sapeva che unalle linee guida per la sottoscrizione di prestiti progettate per valutare la capacità di rimborso dei mutuatari. Inoltre, UBS sapeva che i valori immobiliari associati a un numero significativo di prestiti cartolarizzati non erano supportati e che un numero significativo di prestiti non era stato originato in conformità con le leggi sulla protezione dei consumatori. UBS era presumibilmente a conoscenza di questi problemi significativi perché aveva condotto un'ampia due diligence sui prestiti sottostanti prima dell'emissione dell'RMBS per determinare se i prestiti fossero coerenti con le dichiarazioni che sarebbero state fatte agli investitori. Alla fine,Con l'accordo di UBS annunciato oggi, il Dipartimento di Giustizia hada società per la loro presunta condotta in relazione a mutui cartolarizzati in RMBS falliti che hanno portato alla crisi finanziaria del 2008. Queste delibere includono accordi con le seguenti banche, enti ipotecari e agenzie di rating:; Aurora Loan Services;; Royal Bank of Scotland;