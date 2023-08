In rosso la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

finanziario

Amgen

Home Depot

Dow

JP Morgan

Caterpillar

3M

Amgen

Intuitive Surgical

Workday

Comcast Corporation

Lucid

PDD Holdings

Micron Technology

JD.com

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,90%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'perde lo 0,94%, continuando la seduta a 4.448 punti.In ribasso il(-0,95%); con analoga direzione, in rosso l'(-0,91%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,15%),(-1,47%) e(-1,40%).Al top tra i(+1,29%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,56%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,41%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,31%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,22%.Tra i(+1,29%),(+0,87%),(+0,80%) e(+0,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,14%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,01%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,7%)14:30: Empire State Index (atteso -1 punti; preced. 1,1 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,5%; preced. 1,6%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%).