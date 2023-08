Londra: movimento negativo per Phoenix Group Holdings

azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 5,247 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 5,371. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 5,205.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)