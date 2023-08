Tokyo sale grazie al PIL. Cina in difficoltà dopo intervento banca centrale

Nikkei 225

(Teleborsa) -, con le borse cinesi che pagano l'uscita di una serie di dati macroeconomici deludenti. Numeri così deboli da aver convinto laad intervenire con un, in un contesto reso già difficile dallae dello sviluppatore immobiliare Country Garden.La Banca centrale cinese quindi ha tagliato il tasso di interesse praticato sui finanziamenti ad un anno (merio termine) di, il più ampio dal 2020, portandolo al 2,5%.Lacinese è risultata in crescita del 3,7%, meno delle attese che indicavano un aumento del 4,6%. Così anche leche sono cresciute del 2,5% conto il 4,5% del consensus. Anche la crescita degli(+3,4%) ha deluso (era atteso 3,8%), mentre laha toccato un livello record del 21,3%.Frazionale rialzo per la Borsa di, con ilche sale dello 0,52%, mentre il Topix avanza dello 0,44%. A sostenere la borsa giapponese ha contribuito il: la crescita su trimestre si è attestata all'1,5%, superiore allo 0,8% atteso, portando il tasso di crescita annuale ad un robusto 6%.In rosso le borse cinesi, conche perde lo 0,24%, mentre fa peggio la piazza di, in calo dello 0,87%. In discesa(-0,67%), mentreprocede in rialzo (+0,37%).Chiuse per festività e borse di. Guadagni frazionali per(+0,36%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,04%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,27%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,63%, mentre il rendimento deltratta 2,57%.