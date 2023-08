Aviva aumenta dividendo dopo primo semestre sopra le attese

Aviva

(Teleborsa) -, importante compagnia assicurativa britannica, ha chiuso ilconin aumento dell'8% a 715 milioni di sterline, superando le attese degli analisti per 701 milioni di sterline (secondo un consensus fornito dalla società). L'per il periodo è stato di 377 milioni di sterline (vs una perdita di 198 milioni di sterline nel primo periodo 2022)."Aviva sta offrendo una crescita costantemente forte e redditizia - ha commentato la- Nella prima metà del 2023 abbiamo aumentato le vendite, l'utile operativo e i dividendi per i nostri azionisti. Il nostro eccellente slancio commerciale è ilAviva. Oggi, Aviva detiene posizioni leader nei mercati in crescita, fornendo una forte resilienza nell'attuale clima economico"."La posizione di liquidità e capitale di Aviva è solida e, in linea con la nostra guidance, abbiamoe stimiamo una crescita dell'utile operativo per l'intero anno 2023 dal 5% al 7% - ha aggiunto - Prevediamo di compiere ulteriori notevoli progressi con la nostra chiara strategia, le opportunità di crescita in tutti i nostri mercati e l'investimento di 1 miliardo di sterline ben avviato per accelerare la nostra performance futura".