Carlsberg, ricavi 1° semestre in crescita grazie a marchi premium e Asia

(Teleborsa) -, società danese e una delle più importanti produttrici di birra al mondo, ha chiuso il primo semestre del 2023 conin aumento del 6,6% a 37.788 milioni di corone danesi, influenzati da movimenti di cambio sfavorevoli. L'è stato influenzato da movimenti di cambio sfavorevoli, in calo del 2,6% a 6.272 milioni di corone danesi. L'è stato pari a 3.495 milioni di corone danesi(2022: DKK -5.276 milioni), mentre l'pari a 4.749 milioni di corone danesi (2022: 5.059 milioni di DKK)."Siamo soddisfatti di questo solido insieme di risultati, che sono stati raggiunti in un ambiente impegnativo - ha commentato il- Questo è il primo anno di esecuzione della nostra nuova strategia, SAIL'27, e abbiamo continuato a investire in opportunità di crescita a lungo termine nonostante l'inflazione significativa nella nostra base di costi. La salute strategica della nostra attività continua a migliorare, come si evince dallae dalla"."Grazie ai risultati del primo semestre, ieri siamo stati in grado di migliorare le nostre aspettative sugli utili e oggi stiamo avviando unda 1 miliardo di corone danesi", ha aggiunto.