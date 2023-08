Eurozona, PIL e occupazione 2° trimestre confermate in rialzo

(Teleborsa) - Nel, ilè aumentato dello 0,3% nell'area euro ed è rimasto stabile nell'intera Unione europea, rispetto al trimestre precedente, secondo quanto comunicato oggi da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nel primo trimestre del 2023 il PIL era rimasto stabile nell'area euro ed era aumentato dello 0,2% nell'UE.Rispetto allo, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,6% nell'area euro e dello 0,5% nell'UE nel secondo trimestre del 2023, dopo il +1,1% in entrambe le zone nel trimestre precedente.Ilè aumentato dello 0,2% sia nell'area euro che nell'UE nel secondo trimestre del 2023, rispetto al trimestre precedente. Nel primo trimestre del 2023 l'occupazione era aumentata dello 0,5% in entrambe le zone.Rispetto allo, l'occupazione è aumentata dell'1,5% nell'area euro e dell'1,3% nell'UE nel secondo trimestre del 2023, dopo il +1,6% in entrambe le zone nel primo trimestre del 2023